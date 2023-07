Proszę o przykłady tego prześladowania osób homoseksualnych. Niech każdy sobie robi w łóżku co mu się podoba, jeżeli niechęć do dragqueen dla dzieci czy adopcje przez pary homoseksualne to jest prześladowanie, komuś się chyba pojęcia #!$%@? lekutko ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )