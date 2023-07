Ciekawe kiedy wykopki w końcu przejrzą na oczy, że rządy nie chcą rozwiązywać takich problemów a policja nic nie robi, bo to spowoduje w ludziach taki strach, że sami będą prosić o kaganiec na ryj i o kontrolę z obawy o bezpieczeństwo, to służy tylko temu, że przez takie akcje łatwiej będzie wprowadzać narzędzia kontroli społecznej, macie się bać, bo wtedy na to pozwolicie.



Wszystko dla waszego bezpieczeństwa, bo przecież go chcecie, Pokaż całość