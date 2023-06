Silnik to ruski "wicher" największe gufno wśród silników ever , ojciec miał kiedyś taki, on nigdy nie odpalał . Nawet jak kiedyś odpalił to tylko po to by zgasnąć 10 km od przystani byś wracał na wiosłach , jego zardzewiały trup leży gdzieś na dnie zalewu szczecińskiego jak stary się wkórłił odkręcił go i utopił .