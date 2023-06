Problemem nie jest wUkraina[1] tylko kołchoz, który ciemnotą i zabobonami powoduje ze polskie rolnictwo drogo produkuje.



Kołchoźnicy odrzekną : drogo ale tym zjednujemy sobie łaskę Świętego Klimatu i mamy "wysoką jakość"

Ja odrzeknę i tak żrecie ukraińskie zboże, kurczaki, chińską cebulę i sól drogową ale wasz sąsiad zarobić nie może.



Teraz jest narracja o złej suszy, co to spowoduje drogą żywność. To propagandowa przykrywka jak w III Rzeszy o żydach zatruwających ziarno. Pokaż całość