Jestem przeciwnikiem aborcji na życzenie, jednocześnie jestem przeciwko uświęcania medycyny, dodatkowo jestem przeciwny wyrokowi Trybunału. Nie zmienia to jednak faktu, że ton wypowiedzi w tym wywiadzie jest toksyczny oraz, do 2:30, zawarł jeden błąd merytoryczny. Nie obejrzałem do końca.