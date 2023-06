Bardzo duży fikołek logiczny w tytule. Za inflację odpowiedzialni są wyłącznie politycy i nie ma innych winnych. Nie firmy i nie korporacje co trzęsą jak gruszkami wszystkim. Tylko politycy, często przekupieni przez korporacje ale to nadal winni są politycy. Zarówno ci tworzący social jak i ci drukujący pieniądz - czyli z reguły to nadal ta sama grupa lewicowa lub centryczna. Najgorszym szokiem jest oddalanie go w czasie i jego kumulacje, niż wzięcie Pokaż całość