Na dzialce czy gdzies w plenerze luz, ale u nas niekiedy na balkonie w bloku potrafia grilla rozstawic. To sie powinno robic tak, by nie dymic innym do domu. Inaczej to nie ma nic wspolnego z wolnoscia. Jak bede rozpryskiwal jakis zapach ludziom pod oknami, to tez jest moja wolnosc czy naruszanie cudzej wolnosci? U nas jest paragraf za zaklocanie miru domowego:



w sytuacji gdy dochodzące z sąsiedniej nieruchomości zapachy są na Pokaż całość