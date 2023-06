Białe Hełmy to fundowana przez zachód organizacja propagandowa, m.in maczająca palce w chyba wszystkich "atakach chemicznych" "Assada", które pojawiały się regularnie jak tylko wojska Assada zdobywały akurat przewagę na froncie, co "zmuszało" siły zachodnie do bombardowania wojsk Assada i spychało go z powrotem do defensywy.