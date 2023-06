Taniej byłoby wprowadzić dodatkowy znak "Uwaga! Dużo znaków.", który zobowiązywałby kierowców do ograniczenia prędkości o 5km/h za każdy znak w odległości 5m od tego znaku (ale prędkość minimalna nie mniejsza niż 30km/h chyba, że znaki mówią inaczej).

To zwolniło by ruch, czyli zwiększyło bezpieczeństwo. Profit.

Oraz wygenerowało spore wpływy do budżetu bo nikt by nie wiedział jakie jest ograniczenie prędkości (weź to policz na szybko), więc mandaty sypały by się gęsto.