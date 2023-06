Dobra. To są jakieś jaja. Ja wiem że śmieją się z ruskiego lotnictwa że przestarzałe, słabo utrzymane itp. Ale to jest na terytorium rosji, tam nie ma kto na nich polować. No nie uwierzę że ruscy nie mają dość samolotów by zamienić ten konwój w parkin bombardowaniami. Chyba że zachód znacząco przecenia nadal ruskie możliwości. Albo tam są inne rozgrywki o których nie wiemy.