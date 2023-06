To tylko pozornie jest śmieszne czy groteskowe. Tak naprawdę to co się teraz dzieje to walka o zachowanie wpływów nowej oligarchicznej elity, która wykorzystuje obyczajowe mniejszości, by za ich pomocą zdominować i narzucić kaganiec większości społeczeństwa. Dali wolną rękę tym mniejszościom, a wręcz można powiedzieć że napuścili je na resztę obywateli, wiedząc dobrze, że ich skrajne postulaty wzbudzą protesty i wywołają wojnę kulturową, a sami jednocześnie nic na tym nie stracą, bo Pokaż całość