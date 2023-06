Poszedł do programu który w większości oglądają "Mariuszki z Brighton" czyli jego główny elektorat, skompromitował się tam kompletnie a mimo tego od dwóch lat poparcie idzie do góry. Niestety mieszkamy w kraju z debilami którzy nawet jak Sławuś na swoich spędach piwnych wyjdzie na scenę, ściągnie spodnie i odda kloca to i tak będzie to merytoryczne stawianie kloca i oranie lewactwa... Także nie spodziewałbym się żeby po tej debacie spadło mu poparcie Pokaż całość