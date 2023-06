Najgorsze ze gosc robi juz druga i ostatnia kadencje wiec powinien miec w pompie prezesa i PiS i zrobic cos by byc zapamietanym jako prezydent a nie dlugopis. A ten dalej na kleczkach do prezesa i ma wywalone co podpisuje, nawet wbrew dobru Polski i Polakow.

Rozumiem, ze sa zwierzchnicy wewnetrzni i zewnetrzni i ze te nasze POPIS-owe rzady to w sumie marionetki na uslugach, no ale miejcie chociaz jakas odrobine honoru Pokaż całość