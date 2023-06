Jak wojna się skończy to ruacy będą mieli olbrzymi problem z przestępczością. Znowu worybw zakonie będą trzęśli calym krajem.



*wor w zakonie to u ruskich najwyższa kasta wśrod kryminalistów. Jest ich niewielu, ale trzęsą całym światkiem przestępczym. W czasach ZSRR jak przewozili Bitumicznego na procesy z aresztu do sądu to karetka więzienna byla konwojowana przez komandosów osnazu. Bitumiczny zasłynął wymuszaniem zwrotów długu. Opornym polewal twarz gotującą się smołą, stąd jego pseudonim.