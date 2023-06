Z tymi skazańcami to już przecież była akcja. Z tego co kojarzę to do Wagnera ich wrzucili na pierwszą linię pod Bachmutem.



Ze skazańcami jest taka sprawa, że tacy ludzie nie będą chętnie ginęli za mateczkę rosję która ich do pierdla wsadziła.

Więc będą szukali każdej okazji do tego by uciec albo się poddać. A w skrajnych wypadkach mogą się zbuntować i wdać w konflikt z regularną armią. Im i tak wszystko