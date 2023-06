Warto pamiętać, że to wszystko dzieje się dlatego, że polscy mężczyźni to w większości takie cuckoldy. Nawet fakt, że ta kobieta jest jakimś pełnomocnikiem wynika z tego, że jakiś mężczyzna o realnej władzy jej to stanowisko dał.



A ja przytoczę może interesujący fragment wypowiedzi tej pani (załączam obrazek z zaznaczonym fragmentem, bo autor artykułu tylko dał obrazek). Dokładnie on tłumaczy, skąd te darmowe punkty itp.: chodzi o to, aby kobiety szły na Pokaż całość