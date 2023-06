Dzięki bardzo za zrobienie znaleziska z moim filmem! Ta sytuacja jest po prostu przerażająca. Wspomniałem w materiale, że on dodaje zdjęcia z brodnią i koszulką "natural selection". Teraz ludzie mi piszą, że w taką właśnie koszulkę był ubrany jeden ze sprawców strzelaniny w Columbine. To jest patus, który nadaje się tylko do utylizacji, bo zagraża ludziom żyjącym dookoła. Kwestia czasu, aż zabije ponownie.