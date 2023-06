Coście #!$%@? uczynili z tą krainą, pomieszanie katolika z manią postkomunistyczną.

Ci modlący się co rano i chodzący do kościoła chętnie by zabili Ciebie tylko za kształt Twego nosa.

Już ruszyły wody z góry do jeziora zatrutego, do jeziora nienawiści, domu smoka pradawnego.