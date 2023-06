Mnie od początku grasuje ta "kontrofensywa", bo w na dzisiejszym polu walki brak przewagi w powietrzu=recepta na tragedię. Ruskim zostało jednak sporo suk 25 i aligatorow do gnebienia piechoty i pancerniaków, a mają jeszcze pewnie sporo latających mi-24, które mogą siać ferment, a do tego przerzucać ludzi. Na koniec mi-28 (bieda-apacz), ale przy dominacji w powietrzu nawet to gówno może się sprawdzić.

W końcu też suki 34 im zostały, a to maszyna,