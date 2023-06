ja piernicze, z tego wynika, ze PIS spierd*lił 2 pieczenie na 1 ogniu, bo gdyby przystapili do negocjacji jak Czesi i by uzyskali ten sam wynik to:



1) by dowalili Konfederacji, ze dzieki Ukraincom nie dostaniemy murzynow

2) by dowalili PO, ze wynegocjowali wstrzymanie przymusowej relokacji imigrantow w Polsce



A tak to nie dosc ze nic nie wynegocjowali, to jeszcze dolali oliwy do ognia. Kolejny powod, by ten rzad podal sie do Pokaż całość