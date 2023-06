Żebyście się nie zdziwili, każdy kto teraz przejmie stery Titanica musi zacząć zaciskać pasa i to się plebsowi nie spodoba, bo te to dajo, a te teraz to kradno. Więc jeśli PIS nie wygra teraz, to wróci za 4 lata. Dla tego mrzonki o dogonieniu zachodu to możemy sobie wybić z głowy.