To jest właśnie przyszłość, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Będziesz niepokorny zablokujemy ci cyfrowo konto z pieniążkami, jak dalej nie zmiękniesz pośpisz na ulicy bo auto też cię nie wpuści do środka. Do rodziny nie zadzwonisz bo telefon wyłączony. Korporacje do tego dążą.