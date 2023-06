Czyli zdaniem TVP można łamać prawa autorskie pod warunkiem, że ukradło się je z Internetu? Bo jak wiadomo - tam wszystko jest niczyje?

Podpis to jedna sprawa dotycząca autorskich praw osobistych, ale jeśli to nie podchodzi pod prawo cytatu, to powinni również twórcy zapłacić. Sami biorą tysiące złotych za każdą minutę materiału ze swojego archiwum.