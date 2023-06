Co za dzbany xD. Pomijając to, że na Ukrainie nadal sporo osób (choć znacznie mniej niż przed 2014) ukraińskiego nie zna, lub zna go słabo, to przede wszystkim po rusku nie mówi się tylko w Rosji. Sumując native speakerów i osoby dla których ruski nie jest pierwszym językiem to wychodzi prawie 260 milionów ludzi. Poziom portugalskiego, z Brazylią i Afryką, która mówi tym językiem. To jakieś 120 milionó więcej niż np. niemiecki Pokaż całość