Ojciec przywiózł mi i mojej ciotce (jego siostrze) Aiwę z roboty z Iraku w latach 80-tych. Miała auto-revers, w tamtych czasach to był szpan na dzielni, miała też mikrofony (pamiętam nagrywanie Mo-Do -"eins zwei polizei" z głośnika w telewizorze :D ). Moja gdzieś się zagubiła już, ale ta u ciotki śmiga do dzisiaj jak nówka. Wchodziło do niej 6 baterii R14 i działała na nich do dwóch godzin, służyła jako radio do Pokaż całość