Wiele rzeczy jest niesprawiedliwych. To ze pracujemy do 11 czerwca to jest jakis kosmos. Drugi kosmos to stopniowanie podatkow. Podatki bedac % od dochodu dzialaja tak ze im wiecej zarabiasz, tym wiecej placisz. Nie dosc ze ktos kto zarabia 100tys placi 2x wiecej podatkow niz osoba ktora zarabia 50tys rocznie, to jeszcze rzad naklada na osobe zarabiajaca 100tys zl wiekszy procentowy podatek. Jak to mozliwe ze to jest sprawiedliwosc spoleczna?