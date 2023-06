Na szybko zrobiłem takie porównanie dni wolnych z wyjątkami z uchwały. Wychodzi na to, że poza Bożym Ciałem dni świąteczne gdzie trzeba będzie i tak płacić za parkowanie to:

- 6 stycznia (Trzech Króli)

- 1 maja (Świeto Pracy)

- 3 maja (Święto Konstytucji)

- 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP)

- 11 listopada (Święto Niepodległości)

Dlaczego akurat te? Nie mam pojęcia. Po co wprowadzać niepotrzebny zamęt? Nie wiem, ale się domyślam.

