Wulkan co pewien czas ma okresy erupcji z "normalną" lawą dlatego nie jest cały zbudowany z karbonatytu. Przez długi czas trwała dyskusja, czy karbonatyt to nietypowa forma lawy, czy to przypadkowy efekt nałożenia się kanału magmowego na złoża minerałów, coś jak wulkany błotne czy asfaltowe. W końcu wykazano, że węglany powstały w wyniku frakcjonowania magmy, więc jest to faktycznie lawa.