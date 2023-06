Czytałem na Al Jazeerze ale dalej nic z tego nie rozumiem, funkcjonariusz nie mógł nie wiedzieć że przekracza granice, że strzela do żołnierzy zamiast przemytników i jeszcze samemu kontynuować to wszystko, prędzej terrorysta przebieraniec a te narkotyki to zasłona dymna dla opinii publicznej.