Ale innych to umieją "pouczać":

Rozprawę można próbować porównać do spowiedzi.

No to sprawdźmy, których warunków kk nie spełnia.

Warunki dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia

2. Postanowienie poprawy

3. Żal za grzechy

4. Spowiedź, czyli wyznanie grzechów

5. Zadośćuczynienie i pokuta