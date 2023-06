Pokaż całość

Ja też od siebie dodam coś. @ herzyk_wieczorkiewicz jesteście obydwie obrzydliwe! Czy wy myślicie, że jak jedna z was współoskarży go przestępstwa typu gwałt i molestowanie, a druga będzie pierwszej bezrefleksyjnie wierzyła, swojej psiapsiółce, to zakłamiecie rzeczywistość?!Wieczorkiewicz! To że Dymek przeprosił, nie znaczy się przyznał do przestępstw! Jedyne do czego się przyznał to do tego, że... po prostu nieładnie ciuś ciuś brzydko się zachowywał. I tyle! Bucowatość to nie jest od razu