Słynne dokonania i sukcesy stowarzyszenia "Nigdy Więcej"

1. W 2011 roku organizowali akcję zamalowywania "rasistowskich" napisów w Gdańsku. Problem, że takich nie było. Co więc zrobili by udowodnić rasizm a potem go zwalczać? Najpierw... sami taki napis namalowali! W końcu z tego właśnie żyją. Z rasizmu, który sami muszą stworzyć. Link: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/namalowali-i-zamalowali-rasistowski-napis,23474.html?fbclid=IwAR1WeqEPu5mYIuil9RniGsnzqpfAvDRIwyDhimh3sOip4RkMMTyB0hC9skA

2. Podczas meczu Śląsk Wrocław - Nigdy Więcej zgłosiło flagę miasta Brzeg jako... symbol nazistowski. Skojarzył im się ze swastyką. I co? I Śląsk został ukarany przez UEFA grzywną wysokości 15 tysięcy euro! Za herb miasta! Link: https://pch24.pl/kolejny-absurd-politycznej-poprawnosci-uefa-ukarala-slask-wroclaw-za-herb-polskiego-miasta/?fbclid=IwAR2Ie_GJOGQ55NfyW7CnniaGh67tJjR5oeQQOL-OOLGCzWsqP2NpL1cTbTA

3. W 2003 roku Nigdy Więcej przyznali swoją główną nagrodę "Antyfaszysta roku" Simonowi Molowi. Kojarzycie gościa? Tak, tak, to ten sam co celowo zaraził HIV kilkadziesiąt ofiar. Klasyfikował je nieprzypadkowo, zawsze starał się uwieść dziewice. Wycofali się i przeprosili? Nie, po cichu ukryli informację o laureacie. Link: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/simon-mol-na-swoje-ofiary-wybieral-dziewice-zarazil-hiv-kilkadziesiat-polek/dxzk8bx?fbclid=IwAR3YbJRqn7zX8Xaqms0TZgWmDEozn8ggC70rKtUJBLOIp4xc-lUWGnKmZEc

4. Ochroniarz na stadionie w Petersburgu nakazał polskiemu dziennikarzowi zerwać emblemat z napisem „Powstanie Warszawskie 1944” i kotwicą PW. Skąd taki absurd? Otóż wyjaśnił to były szef MON, prof. Romuald Szeremietiew - poinformował, że do symboli zakazanych wprowadzono go przez właśnie przez wariatów z Nigdy Więcej! Link: https://ngopole.pl/2021/06/20/symbol-polski-walczacej-zakazany-na-stadionach-szeremietiew-stowarzyszenie-nigdy-wiecej-wymoglo-na-uefa-zmiany-znak-pw-przeszkadza/?fbclid=IwAR3TL9K_qP1q_22gfytgdJ3BB3xXoJPm8Ln5xIZHOtW8jjndlrybxq5p3VM

5. Lech - Honka Espoo. Lech Poznań donosem do UEFA ukarany został grzywną w wysokości 10 tysięcy euro... Za co? Za Vlepkę „Good night left side” („Dobranoc lewico”). Rozumiecie? Vlepkę na stadionie! Link: https://przegladsportowy.onet.pl/pilka-nozna/liga-europy/fare-stapajac-po-niepewnym-gruncie/6y9zxyc?fbclid=IwAR0lLBYCZy28kyg9DdlsFdN2-5zYQG5ueEjg5tJ6z5d_beo3OKgUIzMNduw

6. Biało-czerwoną flagę z napisem „Wilno-Lwów” na Metalist - Legia. FARE (polski oddział to właśnie Nigdy Więcej) ocenia to jako "transparent reprezentujący rewizjonistyczne żądania polskich radykalnych nacjonalistów” i wnioskuje do UEFA o ukaranie. W obliczu jednak tego absurdu wymiękła nawet UEFA: https://przegladsportowy.onet.pl/pilka-nozna/liga-europy/fare-stapajac-po-niepewnym-gruncie/6y9zxyc?fbclid=IwAR3TL9K_qP1q_22gfytgdJ3BB3xXoJPm8Ln5xIZHOtW8jjndlrybxq5p3VM

7. Delegat Nigdy Więcej przed meczami Wisły Płock nakazywał ściągać flagę z literami "WP", oznaczającymi właśnie Wisłę Płock. Powód? Wg niego to był skrót od "White Power". Link: https://twitter.com/mich_sosnowski/status/1664347722965565446?s=20&fbclid=IwAR09dlAt02Q3ZYBE6oFD0bKjMApMjRJz1VNMaPEMOxZSvO8zJ8n3tGNpMwg

