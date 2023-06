Nie jestem zwolennikiem konfederacji, ale uważam że to co lewa strona odp#erdala z tym Marciniakiem to już jest chory terroryzm. Gość profesjonalnie wykonuje swój zawód, nie wypowiada się kontrowersyjnie na tematy polityczne. A to że spotyka się w kuluarach z jakimś legalnym ugrupowaniem politycznym to jego prywatna sprawa i ma do tego pełne prawo.