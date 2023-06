Żywią się błonkoskrzydłymi (pszczołami i podobnymi do pszczół) oraz chrząszczami, czasami łapią też motyle, a muchówki zjadają bardzo rzadko (do 3% pożywienia) co więcej z pośród muchówek łapią tylko te większe muchy co latają wysoko.



Zwyczajnie wydatek energetyczny na łapanie małych owadów ukrytych w krzakach był by zbyt duży aby były w stanie polować na komary. Dlatego polują tylko na duże owady.