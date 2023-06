Tweet jakiejś baby na twiterze, bez żadnego ustosunkowania się drugiej strony do tego. Poziom neuropy jest bardzo podobny do tvpis jak widać. Nie rozumiecie jednej rzeczy. Nawet jeżeli to prawda to i tak niczego nie zmienia. Chcecie przekonać kogoś do nie głosowania na konfe? Dajcie znalezisko gdzie jakaś partia ma w programie coś lepszego niż konfederacja.