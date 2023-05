Państwo jest w rozkładzie. W "legalny" sposób jesteśmy okradani na potężną kasę. 30% dostaje ochłapy ze stołu aby poszli do urny i zagłosowali. Reszta jest ruchana w dupę bez mydła. Mamy koszty pracy na poziomie 45%- 60% (zależnie od progu) + doliczając podatki po stronie konsumpcji to będzie 60-75%. Do tego 15% inflację, pomniejszającą nasze dochody oraz oszczędności co roku o tę liczbę (czyli dodatkowy 15% podatek od tego co zostało). Władza Pokaż całość