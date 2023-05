Najazd mongolski na Polskę. Bitwa pod Legnicą w 1241 r.

W 0:38 mowa o Wołyniu. Widzicie? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

A w ogóle w filmiku mowa też o Wrocławiu, który w tym czasie należał do Polski - to do tych co twierdzą, że to miasto niemieckie. Ono tak niemieckie, jak i polskie i czeskie.