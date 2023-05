Zachód skłoni Ukrainę do ustępstw? ISW o naciskach Kremla

Na wschodzie Ukrainy nie wszyscy mieszkańcy chcą aby te tereny należały do Ukrainy wolą Rosję - to wszystko nie jest tak czarno-białe jak przedstawia to propaganda. Temat jest trudny bo oligarchia rządząca Ukrainą 30 lat olewała wschód m.in. z uwagi na dużą liczbę ludności utożsamiającej się z Rosją a teraz udają że było wspaniale - nie było i ta wojna to m.in. rachunki za to.