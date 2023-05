Te świry nie powinny być w NATO! Teraz są tak pewni siebie, że będą fikać na około do wszystkich, a jak ktoś się zdenerwuje to NATO będzie miało problem co zrobić. No bo niby są w NATO ale nie do końca,a ja polska będzie potrzebować pomocy to nas wrzucą do tego samego wora z ukrami i nic nie dostaniemy. NieChwala ukrainie!!!