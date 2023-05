Dobry był odcinek gdzie jakiś senator tłumaczył się przed dziennikarzami skąd ma lewą kasę.



"A było to tak, idę ja sobie ulicą, patrzę, a tu reklamówka, taka kolorowa, z travoltą. Zaglądam do środka, patrzę, a tam pieniążki, no i wziąłem, a pan by nie wziął?



- I pan myśli, że ktoś panu uwierzy w takie pierdzieluchy?



- Ty, ty ja wam do portfelów nie zaglądam k#rwa wasza mać...!"