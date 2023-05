Mój wujek miał farmę lisów które szły na futra, z perspektywy czasu widzę jakie to było okrutne. Do dziś wspominam okropnie to miejsce, zawsze bałem się tam wchodzić. Co prawda nie było tam tak strasznych warunków, nie przypominam też sobie aby lisy były chore czy zaniedbane, ale jednak całe dnie siedziały w tych ciasnych klatkach...