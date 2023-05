Żyjemy w kraju, w którym premier staje przed kamerą i nie ma żadnych oporów, żeby kłamać. Np. dzisiaj. Mówi, że cena tony pszenicy wraz z dopłatą wynosi 1400 zł. To nieprawda. Nie ma takich dopłat. I co się dzieje? Nic. Aż tak przywykliśmy do kłamstw? Prawda już nie ma znaczenia?