Mimo wszystko żadnemu innemu krajowi (nie licząc mocarstw) nie udało się własnymi rękami na obcym terenie dopasć tylu swoich wrogów, co Izraelowi. A pamiętajmy, że zabijanie albo porywanie obywateli obcego państwa to nie jest jakiś incydent dyplomatyczny, tylko zazwyczaj niesie za sobą spore konsekwencje. Nie mówiąc już o tym, że namierzanie tych ludzi w warunkach z lat 50 to gigantyczna i kosztowna operacja. Nic dziwnego, że jak już mieli to robić, to Pokaż całość