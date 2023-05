No i to mi się podoba, zero zbędnego fantazjowania i pełna merytoryka. Instytut M.Skłodowskiej w Lublinie ma kosmiczne zasługi pod względem badawczym dot. nowoczesnych włókien światłowodowych. Szkoda, że w czasach PRLu nie byliśmy w stanie w pełni wykorzystać potencjału jaki mieliśmy w postaci grupy inżynierów i naukowców - a cały ich dorobek niemal za darmo oddaliśmy w ręce np. amerykanów i swego czasu monopoliście firmie Coring.