Polak to jak widzi radiowóz to zaczyna oblewać go pot czy do czegoś się nie #!$%@?ą, w końcu to władza która wszystko może"( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

dlatego byłbym za tym by polcjanci albo nosili kamerki przez całą służbę, a każdy przypadek ,,przypadkowego" wyłączenia czy awarii kamerki byłby rozpatrywany na korzyść obywatela



A po drugie czasem mam wrażenie, że policja to tylko twardzi gdy chodzi o spisanie szczyli gdy Pokaż całość