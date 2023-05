Gdyby zamiast rozdawnictwa, przeznaczyć te pieniądze na żłobki, przedszkola i inne formy opieki nad dziećmi to wiele matek chętnie wróciłoby do pracy.



Gdyby zamiast rozdawać obniżyć lub zlikwidować VAT na artykuły dziecięce, pomogło by to bardziej. I wiadomo że wtedy kasa szła by na dzieci a nie na pijących "rodziców Kamilka".



Ale po co? Przecież tępy plebs musi widzieć rękę pana rozdającą smakołyki, żeby odpowiednio merdał ogonem przy urnach wyborczych.

