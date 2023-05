Pokaż całość

Chińczycy mieli większy rozmach i byli pierwsi: w 1938 roku rozwalili wały przeciwpowodziowe na Huang He aby zatrzymać postępy japońskiej armii. Doprowadzili tym do zalania kilku tysięcy wiosek, miliony ludzi musiało umierać, a wskutek powodzi i następstw (głód, choroby) zmarło nawet 800 000 ludzi.Opóźnili tym trochę postępy wojsk japońskich, ale z perspektywy czasu była to bardzo zła decyzja: japsy i tak osiągnęli zakładane cele, a komuniści Mao zyskali za