Zakop za manipulacje. Kaczyński mówił, że 700 plus jest proinflacyjne. Teraz nie chce wprowadzić 700 plus, tylko 800 plus. To co innego. Proszę więcej tak nie manipulować. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Przy okazji przypominam, że polskie rodziny ucierpiały w wyniku putinflacji. Podwyżka świadczeń socjalnych to konieczność w takich okolicznościach.