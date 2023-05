Socjalizm w Wenezueli – czyli jak doprowadzić do gospodarczej tragedii

nie tylko wenezuela ale i argentyna tak samo (tutaj ludzie jecza na inflacje wiec wygrywa ktos kto to zbija, no ale tnie socjal. a oni luwia socjal wiec w nastepnych wyborach wybieraja kogos kto daje socjal. jak choroba dwubiegunowa).



no i w zasadzei to tez przestalem sie smiac z tego bo poliaki uwielbiaja socjal.