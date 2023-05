No i w ten sposób pis wygrywa kolejne wybory. Stawiam, że będzie 45% i kolejne samodzielne rządy. Co z tego że inflacja skoczy do 30%, dla Polaka liczy się 300 złotych do łapy tu i teraz. Dla pisu liczy się aby mieć kolejną kadencję. Wszyscy zadowoleni. Polacy są tak głupi, że dadzą się przkupić kolejny raz włąsnymi pieniędzmi i nawet przy takim wzroście cen jak teraz nie rozumieją co to inflacja i Pokaż całość